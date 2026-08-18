Любителей энергетиков предупредили о риске умереть на 25 лет раньше

18 августа 2026, 18:47

Врач Прокофьев: доза более четырёх банок энергетика несёт смертельный риск

Фото: Istock/Heidloss Tilo Geringswald Felix GbR

Врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что ежедневное потребление энергетиков на протяжении десяти лет может уменьшить продолжительность жизни на 25 лет.





В разговоре с «Абзацем» медик отметил, что даже одна порция такого напитка способна ухудшить самочувствие.

«Употребление более четырёх банок несёт смертельный риск. Особенно если это будет сочетаться с алкоголем, то повышается гепатотоксичность, нефротоксичность и кардиотоксичность. Ежедневное употребление энергетиков формирует зависимости от них и, безусловно, крайне негативно влияет на работу нервной и сердечно-сосудистой системы», — сообщил врач.