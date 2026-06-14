Достижения.рф

Эксперты предупредили о новой пандемии из-за вспышки Эболы в Конго

FT: вспышка Эболы в Конго является предвестником новой пандемии
Фото: istockphoto/Nastco

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго может привести к новой пандемии. Ситуация наглядно демонстрирует уязвимость современной системы здравоохранения в мире, пишет The Financial Times со ссылкой на экспертов.



При этом, как подчёркивает издание, сама лихорадка Эбола вряд ли спровоцирует глобальную эпидемию. В материале отмечается, что вспышка заболевания в ДР Конго фактически стала генеральной репетицией возможных будущих угроз. Это особенно актуально на фоне сокращения международного финансирования сферы глобального здравоохранения и снижения доверия общественности к науке, говорится в статье.

Профессор Оксфордского университета Труди Ланг считает, что нынешняя вспышка Эболы — это проверка для систем, которые в перспективе могут потребоваться для борьбы с гипотетической «болезнью Х», способной вызвать более масштабную угрозу.

Лихорадка убивает заражённых за дни или недели. В Конго уже зарегистрировали 138 официально подтверждённых смертей от Эболы. Эксперты допускают, что реальное число жертв может быть выше, так как некоторые люди не успели обратиться за медицинской помощью.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0