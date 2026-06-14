Эксперты предупредили о новой пандемии из-за вспышки Эболы в Конго
Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго может привести к новой пандемии. Ситуация наглядно демонстрирует уязвимость современной системы здравоохранения в мире, пишет The Financial Times со ссылкой на экспертов.
При этом, как подчёркивает издание, сама лихорадка Эбола вряд ли спровоцирует глобальную эпидемию. В материале отмечается, что вспышка заболевания в ДР Конго фактически стала генеральной репетицией возможных будущих угроз. Это особенно актуально на фоне сокращения международного финансирования сферы глобального здравоохранения и снижения доверия общественности к науке, говорится в статье.
Профессор Оксфордского университета Труди Ланг считает, что нынешняя вспышка Эболы — это проверка для систем, которые в перспективе могут потребоваться для борьбы с гипотетической «болезнью Х», способной вызвать более масштабную угрозу.
Лихорадка убивает заражённых за дни или недели. В Конго уже зарегистрировали 138 официально подтверждённых смертей от Эболы. Эксперты допускают, что реальное число жертв может быть выше, так как некоторые люди не успели обратиться за медицинской помощью.
Читайте также: