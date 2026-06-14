Эксперты предупредили о новой пандемии из-за вспышки Эболы в Конго

14 июня 2026, 00:54

FT: вспышка Эболы в Конго является предвестником новой пандемии

Фото: istockphoto/Nastco

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго может привести к новой пандемии. Ситуация наглядно демонстрирует уязвимость современной системы здравоохранения в мире, пишет The Financial Times со ссылкой на экспертов.