Эндокринолог отметила неожиданную пользу черешни
Врач-эндокринолог Дарья Хайкина рассказала о положительном влиянии черешни на организм человека. По словам специалиста, ягода обладает рядом полезных свойств, о которых многие не догадываются, пишет «Лента.ру».
Особое внимание доктор обратила на антоцианы — природные соединения, придающие черешне насыщенный цвет. Эти вещества обладают мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Как отметила Хайкина, регулярное употребление ягод помогает бороться с отечностью и уменьшает дискомфорт в суставах.
Кроме того, черешня благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему благодаря высокому содержанию калия. Этот минерал необходим для нормализации артериального давления и поддержания работы сердечной мышцы.
«Черешня способствует естественному выведению избытка жидкости из организма, что помогает уменьшить нагрузку на сосуды и сердце. При этом процесс происходит достаточно мягко и не сопровождается значительной потерей других важных микроэлементов», — подчеркнула врач.
Не обошла стороной эксперт и пользу ягоды для иммунитета. Наличие витамина С, бета-каротина и цинка, по словам Хайкиной, помогает организму быстрее восстанавливаться после болезней, стрессов и интенсивных физических нагрузок.