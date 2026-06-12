Эндокринолог отметила неожиданную пользу черешни

12 июня 2026, 12:58

Эндокринолог Хайкина: черешня полезна для сердечно-сосудистой системы

Фото: istockphoto/Anna Pustynnikova

Врач-эндокринолог Дарья Хайкина рассказала о положительном влиянии черешни на организм человека. По словам специалиста, ягода обладает рядом полезных свойств, о которых многие не догадываются, пишет «Лента.ру».





Особое внимание доктор обратила на антоцианы — природные соединения, придающие черешне насыщенный цвет. Эти вещества обладают мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Как отметила Хайкина, регулярное употребление ягод помогает бороться с отечностью и уменьшает дискомфорт в суставах.



Кроме того, черешня благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему благодаря высокому содержанию калия. Этот минерал необходим для нормализации артериального давления и поддержания работы сердечной мышцы.





«Черешня способствует естественному выведению избытка жидкости из организма, что помогает уменьшить нагрузку на сосуды и сердце. При этом процесс происходит достаточно мягко и не сопровождается значительной потерей других важных микроэлементов», — подчеркнула врач.