Гастроэнтеролог Кашух рассказала, что свежими фруктами можно отравиться
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о рисках, связанных с употреблением повреждённых бахчевых культур. По её словам, в процессе сбора, транспортировки и хранения на поверхности арбузов и дынь могут оказаться кишечная палочка, сальмонелла и листерия.
Через трещины и повреждения кожуры бактерии проникают в сладкую мякоть, поэтому специалист рекомендует не покупать треснувшие или разрезанные плоды. Об этом пишет RT.
Особую опасность, добавила Кашух, представляют плесневые грибы и их токсины. Например, патулин, часто обнаруживаемый в подпорченных яблоках, грушах и персиках, проникает глубже видимой зоны гнили и не разрушается при нагревании. Срезать испорченный участок и использовать остатки для варенья — небезопасно.
Тем не менее, отметила эксперт, защититься от большинства угроз несложно. Достаточно тщательно мыть фрукты проточной водой, а плоды с плотной кожицей — дополнительно тереть щёткой. Арбузы и дыни перед нарезкой рекомендуется мыть с мылом. Также стоит избегать повреждённых и подгнивших плодов и отдавать предпочтение местным сезонным фруктам, которым не требуются долгая перевозка и избыточная химическая обработка.
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