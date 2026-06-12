Гастроэнтеролог Кашух рассказала, что свежими фруктами можно отравиться

12 июня 2026, 11:46

Фото: istockphoto/Koki Iino

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о рисках, связанных с употреблением повреждённых бахчевых культур. По её словам, в процессе сбора, транспортировки и хранения на поверхности арбузов и дынь могут оказаться кишечная палочка, сальмонелла и листерия.