Гастроэнтеролог назвал болезнь, при которой стоит отказаться от кофе
Врач-гастроэнтеролог Пауло Роберто Бертолетто предупредил, что употребление кофе может негативно сказаться на состоянии здоровья пациентов с язвенным колитом. Его слова передает издание Terra.
Специалист пояснил, что кофеин стимулирует моторику кишечника, что провоцирует частые позывы к дефекации и увеличивает число посещений туалета. В период обострения заболевания это может вызывать серьезный дискомфорт. Медик порекомендовал людям с таким диагнозом вовсе отказаться от этого напитка.
Кроме того, течение патологии способно ухудшить и молоко — особенно при сопутствующей непереносимости лактозы. Его употребление может привести к диарее и вздутию живота. К числу других продуктов, которых стоит избегать при язвенном колите, относятся острые соусы, попкорн и жареная пища, заключил Бертолетто.
Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик назвала безопасный перерыв между приемами пищи.
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