Гастроэнтеролог назвал болезнь, при которой стоит отказаться от кофе

19 августа 2026, 09:02

Гастроэнтеролог Бертолетто: кофе может ухудшить самочувствие при язвенном колите

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Врач-гастроэнтеролог Пауло Роберто Бертолетто предупредил, что употребление кофе может негативно сказаться на состоянии здоровья пациентов с язвенным колитом. Его слова передает издание Terra.