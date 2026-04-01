Гинцбург раскрыл, когда будут известны первые результаты вакцины от рака

01 апреля 2026, 15:28

Академик Гинцбург: Действие вакцины от рака можно оценить через три месяца

Первые результаты введения вакцины от рака будут известны через три месяца. Такое заявление сделал академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.





Напомним, в России впервые применили персонализированную вакцину от рака. Препарат под названием «НЕООНКОВАК» получил пациент с диагнозом «меланома кожи».





«Вакцину ввели вчера в 10:30 пациенту из Курской области. Пока с ним все хорошо, никаких негативных реакций на препарат не было. Вакцина помогает бороться с метастазами. Меланомы содержат наибольшее количество мутаций, поэтому с этих опухолей решили начать эксперимент с применением новой российской вакцины», — объяснил Гинцбург «Газете.Ru».