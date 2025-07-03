Хирург Корейба рассказал о новой методике лечения язв при диабетической стопе

03 июля 2025, 18:18

Хирург Корейба: лечение АФР возвращает к жизни людей с диабетической стопой

Фото: iStock/Halfpoint

Команда медиков по руководством хирурга Константина Корейбы разработала методику лечения людей, имеющих синдром диабетической стопы. Так, в язву и межкостные структуры пациента вводятся аутологичные факторы роста (АФР), которые позволяют избежать ампутации ног. В 2019 году команда Корейбы получила патент.







«Кровь диабетика не доносит до периферических тканей, в частности пальцев ног, нужные вещества. Как же исправит эту ситуацию разработка? Мы берём плазму крови, обрабатываем её — в лаборатории образец раскручивают в центрифуге. Таким образом, из тридцати факторов роста, которые содержит плазма, выделяются пять. В язву и межкостные структуры мы вводим факторы роста внутренней поверхности сосудов и кожи, тромбоцитов, коллагена, подобные инсулину», — рассказал изданию «Татар-информ» Константин Корейба, доцент кафедры хирургических болезней КГМУ, хирург отделения гнойной хирургии клиники «РЖД-Медицина» в Казани, руководитель центра «Диабетическая стопа».