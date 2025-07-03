Хирург Корейба рассказал о новой методике лечения язв при диабетической стопе
Хирург Корейба: лечение АФР возвращает к жизни людей с диабетической стопой
Команда медиков по руководством хирурга Константина Корейбы разработала методику лечения людей, имеющих синдром диабетической стопы. Так, в язву и межкостные структуры пациента вводятся аутологичные факторы роста (АФР), которые позволяют избежать ампутации ног. В 2019 году команда Корейбы получила патент.
«Кровь диабетика не доносит до периферических тканей, в частности пальцев ног, нужные вещества. Как же исправит эту ситуацию разработка? Мы берём плазму крови, обрабатываем её — в лаборатории образец раскручивают в центрифуге. Таким образом, из тридцати факторов роста, которые содержит плазма, выделяются пять. В язву и межкостные структуры мы вводим факторы роста внутренней поверхности сосудов и кожи, тромбоцитов, коллагена, подобные инсулину», — рассказал изданию «Татар-информ» Константин Корейба, доцент кафедры хирургических болезней КГМУ, хирург отделения гнойной хирургии клиники «РЖД-Медицина» в Казани, руководитель центра «Диабетическая стопа».
По словам медика, АФР вводят шприцем на глубину полсантиметра в ростковый слой кожи. Предварительно место укола увлажняют. Кроме того, вместе с плазмой в поражённое место вводят специальный биоматериал — гель на основе гиалуроновой кислоты и коллагена. Материал помогает восстановить ткани. По словам врачей, эта разработка поможет пациентам, у кого не приживается собственная кожа, которую пересадили из другого места.
Также Константин Корейба отметил, что людям, страдающим диабетом, часто требуется операция по реконструкции артерий. Новая методика позволит подготовить сосуды к резкому восстановлению кровотока.
По данным за 2021 год, в России жили 7,3 млн человек с диабетом, из них 1,8 млн имели синдром диабетической стопы. Констатин Корейба утверждает, что ампутация грозит восьми из десяти больных с этим синдромом. А после высокой ампутации треть пациентов живёт максимум год.