Хирург назвал симптомы рака толстой кишки, похожие на геморрой

15 февраля 2026, 18:46

Врач Бледных: Кровь в стуле может указывать не только на геморрой, но и на рак

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Рак толстой кишки может длительное время маскироваться под геморрой. Об этом сообщил онколог, хирург «СМ-Клиника» Павел Бледных в беседе с «Лентой.ру».





По словам эксперта, основной симптом, который вводит людей в заблуждение, — это появление крови в стуле.





«Люди часто связывают появление крови с геморроем, особенно если эта проблема давняя и не сопровождается дискомфортом. В результате человек может месяцами, а иногда и годами заниматься самолечением, даже не подозревая о развитии раковой опухоли в кишечнике», — пояснил Бледных.