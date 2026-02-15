Хирург назвал симптомы рака толстой кишки, похожие на геморрой
Врач Бледных: Кровь в стуле может указывать не только на геморрой, но и на рак
Рак толстой кишки может длительное время маскироваться под геморрой. Об этом сообщил онколог, хирург «СМ-Клиника» Павел Бледных в беседе с «Лентой.ру».
По словам эксперта, основной симптом, который вводит людей в заблуждение, — это появление крови в стуле.
«Люди часто связывают появление крови с геморроем, особенно если эта проблема давняя и не сопровождается дискомфортом. В результате человек может месяцами, а иногда и годами заниматься самолечением, даже не подозревая о развитии раковой опухоли в кишечнике», — пояснил Бледных.
Онколог отметил, что при раке, помимо кровянистых выделений в стуле, могут возникнуть и другие признаки, такие как затруднение дефекации, чередование запоров и диареи, ощущение неполного опорожнения кишечника и внезапная усталость без видимых причин. Врач подчеркнул, что без всестороннего обследования невозможно отличить геморрой от рака. Поэтому при обнаружении крови в стуле, болевых ощущений или любых нарушений в работе кишечника следует незамедлительно обратиться к специалисту для проведения диагностики.