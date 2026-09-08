Иммуногенетик Кашаба: лечение ожирения в России обойдётся в крупные суммы

08 сентября 2026, 20:45

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Массовое лечение ожирения по системе ОМС обойдётся государству в огромные деньги. Такое мнение выразил врач-педиатр, иммуногенетик, основатель и руководитель ТГ-канала «Школа дисплатиков доктора Кашабы» Игорь Кашаба.





Ранее стало известно, что в России могут начать присваивать людям с индексом массы тела (ИМТ) выше 50 кг/м² статус «сверхожирение» и помогать таким пациентам бороться с ним.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Кашаба отметил, что если в России условно 400 тысяч человек страдают ожирением, то, умножив эту цифру на стоимость операции, можно увидеть, что расходы будут огромными. Все эти заболевания начинают формироваться в детстве, когда возникают такие синдромы, как дисплазия соединительной ткани, в том числе и ожирение, уточнил врач.





«Экономический эффект от превентивных мер, в том числе этого ожирения, может составить 1 к 100. То есть, условно говоря, затраты в 150-200 миллиардов рублей, которые сейчас необходимо сделать для организации профилактических мероприятий, в последующем дадут эффект в размере 20 триллионов рублей», — пояснил Кашаба.