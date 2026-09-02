Россиянам могут начать ставить диагноз «сверхожирение»

02 сентября 2026, 17:53

Психолог Абравитова: россияне могут начать наедать статус «сверхожирение»

Фото: iStock/mediaphotos

В России могут начать присваивать людям с индексом массы тела (ИМТ) выше 50 кг/м² статус «сверхожирение». По словам психолога Марианны Абравитовой, новый термин придуман для того, чтобы приводить в норму не только людей, но и экономику.





В разговоре с Life.ru эксперт пояснила, что лишний вес крайне опасен для человека и общества в целом. При этом сверхожирение указывает на патологические процессы, происходящие в организме. Такой человек не может считаться здоровым и вести нормальный образ жизни.





«Его трудоспособность ниже, чем у человека с нормальным весом, и если таких людей становится много, то падают экономические показатели по стране. Введение такого понятия означает, что государство берет на себя определенный функционал по работе с этой категорией граждан», — отметила Абравитова.