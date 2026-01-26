Смертельный вирус Нипах не заставил россиян отказаться от поездок в Индию

26 января 2026, 15:02

РСТ: россияне не отказались от поездок в Индию из-за вспышки вируса Нипах

Фото: iStock/Pavel Laputskov

Россияне пока не начали отказываться от поездок в Индию и соседние страны из-за нового вируса Нипах. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.





По его словам, информация о вирусе не повлияла на туристический поток в Индию и другие страны Азии. По состоянию на утро 26 января ни одного отказа не зафиксировано.





«Официальных рекомендаций воздержаться от поездок в указанные страны со стороны Минэкономразвития РФ, Роспотребнадзора и МИД России в настоящее время не поступало», — добавил Абдюханов в разговоре с «Газетой.Ru».

«Вирус классифицируется как особо опасная инфекция из-за высокого процента тяжелых осложнений и летальных исходов, хотя у части инфицированных заболевание может протекать бессимптомно или в легкой форме», — отметила врач.