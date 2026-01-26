Смертельный вирус Нипах не заставил россиян отказаться от поездок в Индию
РСТ: россияне не отказались от поездок в Индию из-за вспышки вируса Нипах
Россияне пока не начали отказываться от поездок в Индию и соседние страны из-за нового вируса Нипах. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
По его словам, информация о вирусе не повлияла на туристический поток в Индию и другие страны Азии. По состоянию на утро 26 января ни одного отказа не зафиксировано.
«Официальных рекомендаций воздержаться от поездок в указанные страны со стороны Минэкономразвития РФ, Роспотребнадзора и МИД России в настоящее время не поступало», — добавил Абдюханов в разговоре с «Газетой.Ru».
Он напомнил, что Роспотребнадзор призывает туристов при посещении потенциально опасных стран регулярно мыть руки, использовать антисептики, соблюдать правила личной гигиены и не контактировать с животными, которые могут быть переносчиками вируса. Кроме того, важно тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды, а воду употреблять только бутилированную.
В свою очередь врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила в беседе с Москвой 24, что инкубационный период при вирусе Нипах может длиться до 45 дней.
«Вирус классифицируется как особо опасная инфекция из-за высокого процента тяжелых осложнений и летальных исходов, хотя у части инфицированных заболевание может протекать бессимптомно или в легкой форме», — отметила врач.
Вирус поражает не только дыхательную систему, но и центральную нервную, вызывая воспаление мозга. Так, примерно у 20% переболевших остаются осложнения в виде стойких головных болей, нарушений сознания, проблем со зрением, мышечной слабости или судорог, заключила Чернышова.