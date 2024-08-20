«На ее совести»: Врач опровергла слова Дакоты об изменении во внешности после родов

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Всем известно, что организм женщины во время вынашивания ребенка претерпевает серьезные изменения на разных уровнях. У каждой возникают свои последствия после родов, которые не всегда являются очевидными.
Например, певица Рита Дакота в одной и социальных сетей поделилась своими фотографиями до и после родов. Подписчицы увидели сильное изменение цвета волос: блондинистые густые локоны стали редкими каштановыми.
Многие женщины, увидев такую публикацию, поделились своим опытом, сказав, что блондинки, действительно, часто темнеют после родов.
Однако врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» сообщила, что связывать изменение цвета волос с родами не совсем обоснованно.
Она отметила, что после родов в организме женщины ничего кардинального не меняется, это не значит, что организм полностью обновляется.
По ее мнению, беременность для женщины — тяжелая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, ЖКТ и нервную систему. Именно в них происходят разные процессы и изменения.
Она подчеркнула, что беременность — это не прогулка перед сном, а серьезная нагрузка на организм, и бывает так, что не все ткани и органы ее выдерживают, поэтому нужное долгое восстановление.
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«У меня после рождения Мии волосы из блонда стали прям темно-русыми, почти каштановыми. И обратно вот уже 6 лет не светлеют. Скажите, это навсегда? У кого так было?» — спросила совета у своих подписчиков Дакота.
Многие женщины, увидев такую публикацию, поделились своим опытом, сказав, что блондинки, действительно, часто темнеют после родов.
Однако врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» сообщила, что связывать изменение цвета волос с родами не совсем обоснованно.
«Надо сказать, что у человека во время всей его жизни может меняться и цвет волос, и структура. Это зависит от очень большого количества причин и факторов: от питания, от местности, в который человек живет, от влажности и даже от того, что женщины делает короткую стрижку, а потом волосы начинают отрастать в другом цвете. То, что артистка связывает это с беременностью и родами, полностью остается на ее совести», — сказала эксперт.
Она отметила, что после родов в организме женщины ничего кардинального не меняется, это не значит, что организм полностью обновляется.
«Дело в том, что во время беременности в теле женщине превалируют гормоны желтого тела — прогестерон. Изменения могут сказываться на самочувствии, на настроении, на физическом ощущении себя, на том, как мышцы реагируют на движения. Конечно, от приема различных медикаментов могут происходить изменения волос, но до какой степени это связано с процессом беременности, трудно сказать», — поделилась врач.
По ее мнению, беременность для женщины — тяжелая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, ЖКТ и нервную систему. Именно в них происходят разные процессы и изменения.
«Все слабые места во время беременности дадут о себе знать, все проявится. Организм ребенка строит свой скелет, ему нужны минеральные вещества, он берет их из организма мамы. Поэтому прежде нужно пройти всех необходимых врачей, включая офтальмолога, стоматолога, гинеколога, терапевта и так далее», — объяснила Любовь Ерофеева.
Она подчеркнула, что беременность — это не прогулка перед сном, а серьезная нагрузка на организм, и бывает так, что не все ткани и органы ее выдерживают, поэтому нужное долгое восстановление.
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