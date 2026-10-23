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Кардиолог назвал главные ошибки при измерении давления

Кардиолог Гаглошвили: разговоры, курение и кофе искажают значения тонометра
Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили перечислил главные ошибки при измерении давления. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.



Специалист предупредил, что недостоверные показатели можно получить при использовании «неправильной» манжеты — слишком большой или маленькой. Результаты также могут оказаться неточными при измерении давления после ходьбы, курения или употребления кофе.

На значения тонометра способны повлиять и разговоры во время процедуры, напряжение в руке и сидение со скрещенными ногами. Недостоверные показатели можно получить и в том случае, если зафиксировать только одно случайное число без последующего контроля для подтверждения, заключил врач.

Ранее кардиологи объяснили, какое давление можно считать нормальным в пожилом возрасте.

Лидия Пономарева

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