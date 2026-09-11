Кардиолог Орлова: регулярный недосып влияет на иммунитет

11 сентября 2026, 21:17

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Для поддержания иммунитета в осенний период важно полноценно отдыхать, полноценно питаться, гулять на свежем воздухе и не забывать про физические нагрузки. Об этом рассказала директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь», врач-кардиолог Гульнара Орлова.





В разговоре с RT эксперт подчеркнула, что регулярный недосып оказывает негативное влияние на иммунитет. Качественный отдых будет полезнее для повышения сопротивляемости организма к ОРВИ, чем лекарственные препараты. Взрослому человеку требуется не менее семи-девяти часов сна в сутки, отметила врач.





«Желательно ложиться и вставать примерно в одно время. При этом полностью восполнить недостаток сна за выходные не получится — график лучше корректировать постепенно», — уточнила Орлова.