Кардиолог Орлова: регулярный недосып влияет на иммунитет
Для поддержания иммунитета в осенний период важно полноценно отдыхать, полноценно питаться, гулять на свежем воздухе и не забывать про физические нагрузки. Об этом рассказала директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь», врач-кардиолог Гульнара Орлова.
В разговоре с RT эксперт подчеркнула, что регулярный недосып оказывает негативное влияние на иммунитет. Качественный отдых будет полезнее для повышения сопротивляемости организма к ОРВИ, чем лекарственные препараты. Взрослому человеку требуется не менее семи-девяти часов сна в сутки, отметила врач.
«Желательно ложиться и вставать примерно в одно время. При этом полностью восполнить недостаток сна за выходные не получится — график лучше корректировать постепенно», — уточнила Орлова.
Она также призвала не принимать витамины без предварительной консультации с врачом. По словам специалиста, большую их часть человек получает вместе с пищей, поэтому важно полноценно и разнообразно питаться.
Кроме того, необходимо чаще бывать на свежем воздухе, несмотря на похолодание, а также поддерживать физическую активность. А до начала сезона активного распространения вирусов Орлова посоветовала проверить пройти вакцинацию. Однако она не предотвращает заражение всеми возбудителями, которые способны поразить дыхательные пути, заключила врач.