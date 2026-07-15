Кардиолог предупредил о рисках малоподвижного образа жизни

15 июля 2026, 18:09

Кардиолог Кондрахин: отсутствие физических нагрузок ведет к болезням сердца

Фото: iStock/metamorworks

При малоподвижном образе жизни страдает сердечно-сосудистая система, из-за чего могут появляться проблемы со здоровьем. Об этом предупредил врач — терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





По его словам, сердечно-сосудистая система не получает необходимой нагрузки. Это приводит к появлению лишнего веса, диабета, слабости в мышцах. А со временем человек не может выполнить даже простые нагрузки. В этой связи врач посоветовал регулярно выполнять хотя бы минимальные упражнения.





«Как пресловутые 10 тыс. шагов, хотя я бы сказал, что такой нормы в принципе не существует — это маркетинговый ход. Но если человек хотя бы приближается к этой цифре, то это уже говорит о том, что он выполняет хотя бы минимальную нагрузку. Уже нельзя сказать, что он не двигается», — отметил Кондрахин в разговоре с RT.