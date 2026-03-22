Любителей шампанского предупредили о двойной опасности
Нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин предупредил любителей шампанского и крепленых вин о двойной опасности этих напитков для здоровья. Об этом он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».
Игристые вина, включая шампанское, представляют опасность из-за содержания углекислоты. Пузырьки газа могут раздражать слизистую желудка, расширять сосуды и ускорять поступление алкоголя в кровь в три раза. В этих напитках также присутствуют сахар и кислоты, вызывающие брожение в кишечнике, что приводит к сильной интоксикации и тяжелому похмелью, пояснил Тюрин.
Врач отметил, что десертные вина, такие как портвейн или вермут, опасны своей коварностью. Сладость этих напитков маскирует вкус спирта, из-за чего человек может легко выпить целую бутылку крепленого вина, не осознавая, что употребил количество этанола, эквивалентное 150-200 граммам водки. К тому же, сахар в вине вызывает резкие скачки уровня инсулина и значительно увеличивает нагрузку на поджелудочную железу.
