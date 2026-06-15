Любителям запустить утро с сигареты стоит насторожиться, предупреждает кардиолог
Кардиолог Валерия Бонадыкова из Скандинавского Центра Здоровья предупреждает: самая вредная привычка для курильщика — это первая сигарета натощак, сразу после пробуждения. Врач советует выдерживать паузу минимум в один час.
Сразу после сна в организме наблюдается естественный подъём кортизола — «гормона бодрости», который помогает проснуться. Этот пик длится около получаса и называется «кортизоловыйм ответом». Если выкурить сигарету в это время, никотин спровоцирует дополнительный выброс адреналина. Получается гормональный взрыв, который создаёт колоссальную нагрузку на сердце и сосуды.
Исследования подтверждают серьёзность последствий. У тех, кто закуривает в первые 5 минут после пробуждения, риск рака лёгких выше в 2–3 раза, а инфаркта — в 1,8 раза по сравнению с теми, кто ждёт хотя бы час. Чем раньше поступает доза никотина, тем сильнее зависимость и тяжелее повреждения сосудов. Сам механизм опасности связан с физиологией утра: никотин сужает сосуды, заставляет сердце биться чаще и поднимает давление. Организм после ночи обезвожен (кровь гуще), а тонус сосудов ещё не пришёл в норму. Такой спазм коронарных артерий легко может привести к ишемии — кислородному голоданию сердечной мышцы.
Если человек не может прожить без сигареты и минуты после открытия глаз, это прямо указывает на сильную никотиновую зависимость. По сути, организм просыпается уже с «ломкой», и это повод обратиться к специалисту. Кроме сердца, страдают и лёгкие. Ночью реснички мерцательного эпителия (которые очищают дыхательные пути) частично восстанавливаются. Первая же затяжка парализует их работу, из-за чего вся слизь и пыль, накопленные за ночь, остаются в бронхах. Отсюда и берётся знаменитый утренний кашель.
Тем, кто пока не готов отказаться от курения, врач рекомендует держаться без сигареты минимум час после пробуждения, начав утро со стакана тёплой воды и завтрака — это поможет запустить нормальную работу желудка и печени, а сам ритуал курения полезно заменить короткой прогулкой или дыхательной гимнастикой. Если же терпеть до завтрака невозможно, стоит обсудить с врачом никотинозаместительную терапию (пластыри, жевательные резинки, спреи). Также важно регулярно проверять здоровье: проходить ЭКГ и спирометрию (анализ работы лёгких) хотя бы раз в год, а после 40 лет — каждые шесть месяцев.
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