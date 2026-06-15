Любителям запустить утро с сигареты стоит насторожиться, предупреждает кардиолог

15 июня 2026, 10:35

Кардиолог Бандыкова: сигарета по утрам увеличивает угрозу для сердца в два раза

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Кардиолог Валерия Бонадыкова из Скандинавского Центра Здоровья предупреждает: самая вредная привычка для курильщика — это первая сигарета натощак, сразу после пробуждения. Врач советует выдерживать паузу минимум в один час.