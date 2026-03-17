Малышева назвала три фактора риска развития рака груди у молодых женщин
Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман, перечислили факторы риска развития рака молочной железы в молодом возрасте. Выпуск программы «Жить здорово!» доступен на сайте Первого канала.
Малышева отметила, что в последние годы заболевание все чаще диагностируют у молодых женщин. Одной из главных причин она назвала поздние первые роды — после 30 лет. Также к развитию болезни может привести отказ от грудного вскармливания.
Гандельман, в свою очередь, добавил, что еще одним фактором риска развития рака молочной железы является лишний вес.
Ранее ведущие программы разбирали исследование, в ходе которого удалось определить, какие анализы находились в пределах нормы у людей, доживших до столетия.
