Малышева назвала три симптома, сигнализирующих о проблемах с сердцем

03 июня 2026, 11:52

Малышева заявила, что головокружение может сигнализировать о проблемах с сердцем

Фото: iStock/dragana991

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала три симптома, которые могут сигнализировать о проблемах с сердцем. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.