Малышева назвала три симптома, сигнализирующих о проблемах с сердцем
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала три симптома, которые могут сигнализировать о проблемах с сердцем. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.
Малышева утверждает, что существуют три ключевых признака, указывающих на патологии, влияющие на работу водителя ритма сердца — области миокарда, отвечающей за правильное сокращение сердечной мышцы. По словам медика, к ним относятся: головокружение, потеря сознания и редкий пульс.
Малышева подчеркнула, что такие патологии могут быть опасны для жизни. Она рекомендовала людям, испытывающим эти симптомы, пройти медицинское обследование и сделать электрокардиограмму (ЭКГ).
Ранее врач-кардиолог АО «Медицина» Евгений Кокин предупредил об опасных ошибках после тяжелых тренировок. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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