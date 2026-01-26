Марафон «Дорога жизни» в Петербурге привлек более 100 доноров костного мозга
НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России при поддержке «Доноров России» организовал точку рекрутинга в рамках марафона «Дорога Жизни», который проходил 23 и 24 января. Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства Городской станции переливания крови Станислав Давыдов.
По его словам, в федеральный регистр доноров костного мозга за два дня удалось привлечь более 100 человек. Такого результата удалось добиться благодаря помощи волонтеров.
«Помощь службе крови и федеральному регистру доноров костного мозга оказывает движение "Доноры России", которое активно занимается пропагандой донорства и включением потенциальных доноров, особенно из бегового сообщества, в регистр доноров костного мозга», — сказал Давыдов «Петербургскому дневнику».
В текущем году в Петербурге планируется провести более 300 мероприятий для привлечения жителей и гостей города к вступлению в федеральный регистр доноров костного мозга.