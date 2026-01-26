Марафон «Дорога жизни» в Петербурге привлек более 100 доноров костного мозга

26 января 2026, 13:48

Фото: iStock/scyther5

НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России при поддержке «Доноров России» организовал точку рекрутинга в рамках марафона «Дорога Жизни», который проходил 23 и 24 января. Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства Городской станции переливания крови Станислав Давыдов.





По его словам, в федеральный регистр доноров костного мозга за два дня удалось привлечь более 100 человек. Такого результата удалось добиться благодаря помощи волонтеров.





«Помощь службе крови и федеральному регистру доноров костного мозга оказывает движение "Доноры России", которое активно занимается пропагандой донорства и включением потенциальных доноров, особенно из бегового сообщества, в регистр доноров костного мозга», — сказал Давыдов «Петербургскому дневнику».