Медик назвал внезапную причину появления мешков и отеков под глазами
Ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев перечислил факторы, провоцирующие появление отеков и мешков под глазами. По словам специалиста, эти симптомы свидетельствуют о нарушении работы лимфатической системы.
Медик выделил три основные причины застоя лимфы, пишет NEWS.ru. Первая — сдавливание лимфатических узлов и сосудов слишком тесной одеждой: тугими воротниками, узкими бюстгальтерами или пережатым ремнем животом. Второй фактор — хроническое злоупотребление солью, которое нарушает венозный отток и создает избыточную нагрузку на лимфосистему. Третья причина — обезвоживание организма: дефицит воды делает лимфу более густой, затрудняя ее циркуляцию по сосудам.
Ключевым фактором риска Артищев назвал малоподвижный образ жизни. Мышцы, пояснил врач, выполняют функцию естественного насоса для лимфы. При длительном сидении — по восемь часов в день — лимфа в ногах застаивается, что к вечеру проявляется отеками голеней.
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