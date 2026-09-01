Медик назвал внезапную причину появления мешков и отеков под глазами

01 сентября 2026, 18:03

Врач Артищев: отеки и мешки под глазами могут быть из-за тесной одежды

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев перечислил факторы, провоцирующие появление отеков и мешков под глазами. По словам специалиста, эти симптомы свидетельствуют о нарушении работы лимфатической системы.