Подмосковная горячая линия главного врача приняла за год 270 тыс. звонков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
На горячую линию главного врача в Московской области в прошлом году поступило без малого 270 тыс. звонков, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Жители региона могут задать вопросы, оставить отзыв или предложения.
«Житель может оперативно получить ответ на волнующий вопрос, а руководитель медицинского учреждения при необходимости принять организационное решение. Всего в прошлом году на горячую линию поступило почти 270 тыс. звонков», – сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Звонить по номеру 8 (498) 602-03-59 можно по рабочим дням с 9.00 до 18.00. После ответа оператора нужно набрать добавочный номер, который соответствует вашей медицинской организации. Узнать его можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках.
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Лора Луганская