На работу в Раменскую больницу вышел новый врач-дерматовенеролог

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Врач-дерматовенеролог Анастасия Лучкина приступила к работе в кожно-венерологическом отделении Раменской больницы, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Я родилась в семье медиков, и вопроса кем стать, когда вырасту, у меня не возникало. Я не видела себя нигде, кроме медицины, о других профессиях даже не задумывалась», —рассказала Анастасия Лучкина.Молодой врач в 2021 году закончила Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности «Лечебное дело», а в 2023 году — ординатуру по специальности «Дерматовенерология» в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ) им. М. Ф. Владимирского.
В администрации округа напомнили, что для медиков в регионе введён ряд льгот и программ социальной поддержки, включая выплату компенсации за аренду жилья, выплату молодым специалистам, соципотеку и пр.
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