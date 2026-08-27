Назван лучший перекус для людей с лишним весом
Биотехнолог и эксперт по питанию Елена Желянина назвала белковые и овощные вафли лучшим вариантом для перекуса, подходящим как для школьников, так и для взрослых с лишним весом.
По ее словам, которые приводит издание NEWS.ru, этот формат еды уже давно вышел за рамки десерта и позволяет сочетать полезные ингредиенты без потери вкуса.
Нутрициолог отметила, что вафли можно сделать как сладкими, так и сытными — добавлять овощи, белок, ягоды, сыр или цельнозерновую муку. Их удобно брать с собой в школу или на тренировку, а состав полностью контролировать.
Особенно полезны варианты с морковью, шпинатом, брокколи, кабачком или тыквой — это удобный способ добавить овощи в рацион ребенка. Для людей с лишним весом специалист рекомендовала белковые вафли с творогом, протеином, нутом или чечевицей — они подходят после тренировки или как сытный перекус.
Сладкие варианты с ягодами и бананом дают быстрый заряд энергии, а сытные — с мясом или рыбой — могут стать полноценным завтраком, заключила Желянина.
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