Назван лучший перекус для людей с лишним весом

27 августа 2026, 08:29

Нутрициолог Желянина: белковые и овощные вафли являются лучшим перекусом

Фото: iStock/eternalcreative

Биотехнолог и эксперт по питанию Елена Желянина назвала белковые и овощные вафли лучшим вариантом для перекуса, подходящим как для школьников, так и для взрослых с лишним весом.