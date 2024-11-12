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Назван специфический симптом пневмонии у пожилых

Врач Симонова: Пневмония у пожилых может выражаться спутанностью сознания
Фото: iStock/seb_ra

Фото: iStock/seb_ra

Врач-терапевт Татьяна Симонова заявила, что при пневмонии у пожилых людей может наблюдаться спутанность сознания.
«Симптомы пневмонии могут быть малоспецифичными. Чаще всего она характеризуется общей слабостью, повышенной потливостью, кашлем с выделением мокроты, температурой тела выше 38°C. Иногда могут быть боль в груди, затруднение дыхания и одышка при небольшой физической нагрузке. У пожилых людей заболевание может вызывать спутанность сознания», — прокомментировала в беседе с RT Симонова.

Она добавила, что при обнаружении таких симптомов следует немедленно проконсультироваться с врачом.



А доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев отметил, что пневмонии являются одним из факторов повышенного тромбообразования.

«Мелкие тромбы могут приводить к небольшому поражению лёгких. Пневмонии, возникающие систематически и не связанные с инфекционными процессами – это должно натолкнуть на подозрение о повышенном тромбообразовании. Порой ведь случается несколько эпизодов – сначала что-то кольнуло в боку, человек поболел, покашлял», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Конев.

Врач указал, что на сегодняшний день спрогнозировать или полностью предотвратить отрыв тромбов невозможно.

Ранее доктор биологических наук, профессор Анча Баранова заявляла, что микоплазменная пневмония опасна тем, что может привести к астме.

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#тела
Прививку от гриппа в Московской области сделали более 1 млн детей
12 ноября 2024, 15:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли уже более 1 млн детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«Прививка позволяет защититься от заболевания и опасных последствий, к которым оно может привести. Дети могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школах и детских садах», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как напомнили в министерстве, записаться на приём к врачу можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start или инфомат. Педиатр осмотрит ребёнка и при отсутствии противопоказаний сделает прививку.

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Тренер Волынкина заявила об опасности передозировки спортивными БАДами
12 ноября 2024, 14:34

Фото: iStock/Kanur Ismail

Тренер и диетолог Мария Волынкина заявила, что чрезмерное употребление и передозировка спортивными БАДами могут привести к серьёзным последствиям для здоровья, включая проблемы с почками.
Так, по её словам, заболевание почек может произойти при чрезмерном употреблении витамина D, включённого в состав БАДов.

«Перед применением спортивных БАДов, чтобы это было безопасно и невредно для организма, нужно сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Если мы возьмём витамин D и будем потреблять 10 тысяч или 20 тыс. единиц, чтобы восполнить дефицит, могут возникнуть проблемы с почками. Более серьёзные дозировки назначают медицинские специалисты», — прояснила в беседе с NEWS.ru Волынкина.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призывал ужесточить свободную продажу биологически активных добавок (БАД) в России.

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Обследование в мобильном флюорографе за месяц прошли 150 старшеклассников Каширы
12 ноября 2024, 11:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

150 учеников девятых, десятых и одиннадцатых классов каширских школ прошли исследование мобильном флюорографе в октябре этого года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В октябре в рамках профилактических осмотров обследование грудной клетки прошли 150 каширских школьников. Такие осмотры дают возможность выявить отклонения на ранней стадии», — сказала заместитель главного врача Каширской больницы Татьяна Пономарева.
Она добавила, что передвижные комплексы помогают проводить диагностику школьников в удобном формате и следить за состоянием их здоровья на постоянной основе.

В ноябре работа мобильного флюорографа в округе Кашира продолжится: в школу №7 он приедет 14 ноября, в школу №4 — 25 и 28 ноября. Флюорограф будет работать с девяти утра до полудня.

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#кашира
#школьники
#диспансеризация
#медосмотр
#здравоохранение
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У истощённой жительницы Подмосковья удалили опухоль весом 12 кг
12 ноября 2024, 11:45

Фото: istockphoto.com/Gumpanat

45-летнюю жительницу Подмосковья с гигантской опухолью в брюшной полости спасли врачи Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина поступила в больницу с сильными болями в брюшной полости и в состоянии истощения. При этом живот пациентки выглядел как на позднем сроке многоплодной беременности. В ходе исследования врачи обнаружили в брюшной полости женщины огромную опухоль. Выяснилось, что опухоль росла уже около двух лет, однако ранее пациентка за медицинской помощью не обращалась.

«В ходе операции мы удалили из брюшной полости пациентки 14 литров воды и опухоль весом около 12 килограммов. Провели биопсию брюшины, сальника и извлеченной жидкости. Операция продолжалась около часа и прошла успешно», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Мытищинской больницы Игорь Модин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Он добавил, что из-за того, что пациентка была серьёзно истощена, после операции ей назначили специальную терапию, которая помогла ей за несколько дней окрепнуть и восстановиться. Извлечённые в ходе операции ткани направили на гистологическое исследование. Его результаты определят тактику дальнейшего лечения.

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#мытищи
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#минздрав мо
#опухоль
#операция
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Россиянам раскрыли, кому необязательно завтракать
Диетолог Дробышева: Завтрак можно пропускать не голодным с утра людям
11 ноября 2024, 18:33

Фото: iStock/lolostock

Нутрициолог и спортивный диетолог Юлия Дробышева заявила, что завтрак можно пропускать людям, которые не испытывают чувство голода, проснувшись с утра.
«Если человек просыпается и не испытывает голода сразу после подъёма с кровати, ему не обязательно завтракать. Возможно, он восполнит свои калории во время плотного обеда. Всё дело в суммарном количестве потребляемых калорий в течение дня. Были исследования, которые показывают, что пропуск завтрака может привести к сокращению приёма калорий. Важно соблюдать баланс общего потребления калорий», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Дробышева.

Специалист подчеркнула, что в этом вопросе следует ориентироваться на внутренние потребности своего организма.

До этого россиянам раскрыли, кому не рекомендуется пить како. Как пишет Общественная Служба Новостей, напиток не рекомендован тем, кто страдает болезнями ЖКТ, обладает повышенной возбудимостью нервной системы, имеет аллергическую реакцию на продукт, а также пить какао не стоит при подагре.

Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что орехи обладают множеством полезных свойств, способствуя снижению риска развития деменция и обладая большим количеством витаминов, микроэлементов и полиненасыщенных жирных кислот.

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#здоровье
#продукты
#напитки
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В Детском центре спасли зрение мальчику, напоровшемуся глазом на ветку
11 ноября 2024, 16:33

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли зрение мальчику с инородным телом в глазу. Об этом говорится в телеграм-канале ДКЦ.
Ребёнок играл на детской площадке, побежал за мячиком и, доставая его, наткнулся глазом на куст. Боль появилась только вечером, глаз стал слезиться и опух. Родители отправились с сыном в центр.

Дежурный офтальмолог выявил открытую травму глаза с инородным телом и принял решение об экстренной операции в отделении офтальмологии.
«Если своевременно не обратиться за помощью, такая травма может привести к различным инфекциям и даже слепоте. Во время операции мы удалили из глаза оставшуюся часть ветки и ввели антибиотик, чтобы избежать осложнений. Мальчика выписали домой со стопроцентным зрением», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением ДКЦ сказал Максим Черников.
Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.

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Диетолог Писарева раскрыла неожиданную пользу орехов
Диетолог Писарева: Орехи могут быть профилактикой нервных срывов
11 ноября 2024, 15:56

Фото: iStock/Yingko

Диетолог Ирина Писарева заявила, что орехи обладают множеством полезных свойств, способствуя снижению риска развития деменция и обладая большим количеством витаминов, микроэлементов и полиненасыщенных жирных кислот.
Также продукт может снижать стресс и нервное напряжение, что будет профилактикой нервных срывов.

«Орехи должны быть не солеными, не обжаренными и тщательно промытыми. Их важно замачивать для того, чтобы они отдавали в воду все ненужное — например, фитиновую кислоту, которая мешает усваиваться микроэлементам из тех или иных орехов», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Писарева.

А кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад напомнил об опасности избытка витамина D для здоровья.

«Существует мнение об опасности и даже токсичности витамина D. Оно связано с тем, что витамин способствует усвоению кальция, и избыток кальция в крови может быть небезопасен, если человек испытывает дефицит ещё двух важных веществ: витамина К2 и магния. Поэтому безопаснее всего принимать витамин D в сочетании с этими веществами», — пояснил в беседе с RT Мартюшев-Поклад.

Ранее физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлана Малиновская заявила, что селёдка, солёные огурцы, а также квашеная капуста по-своему укрепляют иммунитет, поэтому могут помочь уберечься от болезней зимой.

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#здоровье
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Компенсацию аренды жилья в Подмосковье получили более 130 пар супругов-медиков
11 ноября 2024, 13:24

Фото: istockphoto.com/demaerre

Свыше 130 супружеских пар медицинских работников воспользовались подмосковной программой по получению компенсации за аренду жилья с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Получение компенсации за аренду жилья является самой востребованной мерой поддержки для медицинских работников Подмосковья. В этом году программу расширили: если ранее на компенсацию в размере 20 тысяч рублей мог претендовать только один член семьи, то сейчас супругам предоставляется компенсация в размере 30 тыс. рублей. Данной мерой поддержки с начала года воспользовались свыше 130 семей медиков», — цитируются в сообщении слова исполняющего обязанности главы областного Минздрава Максима Максимова.
В министерстве отметили, что для получения компенсации на аренду жилья могут претендовать медики, отвечающие ряду условий, включая работу на полную ставку по одной из 35 специальностей и отсутствие своего жилья в Подмосковье. Подробная информация об этой и других мерах поддержки работников медицины в Московской области размещена по ссылке.

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#минздрав мо
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#соцподдержка
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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В Подольске хирурги удалили из кишечника мужчины 8-сантиметровую опухоль
11 ноября 2024, 12:51

Фото: istockphoto / Gumpanat

В Подольскую больницу обратился 57-летний мужчина с жалобами на слабость, головокружение и чёрный стул. Он сообщил, что симптомы периодически проявлялись в течение последних лет и усилились несколько дней назад. После обследования у пациента было обнаружено новообразование в тонком кишечнике, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Состояние пациента оценивалось как тяжелое. Ему требовалось хирургическое лечение. Однако предварительно необходимо было провести интенсивную терапию, так как уровень гемоглобина у мужчины был в 4 раза ниже нормы. После стабилизации состояния пациента хирурги провели операцию, в ходе которой удалили 8-сантиметровую опухоль и участок тонкой кишки, где она располагалась. Затем восстановили целостность кишечника», — рассказал заведующий отделением хирургии Виталий Филиппов.
Кроме того, он сообщил, что операция прошла успешно и без осложнений.

В настоящее время мужчина выписан домой для амбулаторного наблюдения и вернулся к обычной жизни.

Эксперты подчёркивают важность регулярного прохождения диспансеризации для своевременного выявления и лечения заболеваний.

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