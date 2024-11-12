Назван специфический симптом пневмонии у пожилых

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Врач-терапевт Татьяна Симонова заявила, что при пневмонии у пожилых людей может наблюдаться спутанность сознания.
«Симптомы пневмонии могут быть малоспецифичными. Чаще всего она характеризуется общей слабостью, повышенной потливостью, кашлем с выделением мокроты, температурой тела выше 38°C. Иногда могут быть боль в груди, затруднение дыхания и одышка при небольшой физической нагрузке. У пожилых людей заболевание может вызывать спутанность сознания», — прокомментировала в беседе с RT Симонова.
Она добавила, что при обнаружении таких симптомов следует немедленно проконсультироваться с врачом.
А доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев отметил, что пневмонии являются одним из факторов повышенного тромбообразования.
«Мелкие тромбы могут приводить к небольшому поражению лёгких. Пневмонии, возникающие систематически и не связанные с инфекционными процессами – это должно натолкнуть на подозрение о повышенном тромбообразовании. Порой ведь случается несколько эпизодов – сначала что-то кольнуло в боку, человек поболел, покашлял», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Конев.Врач указал, что на сегодняшний день спрогнозировать или полностью предотвратить отрыв тромбов невозможно.
Ранее доктор биологических наук, профессор Анча Баранова заявляла, что микоплазменная пневмония опасна тем, что может привести к астме.
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Мелисса Тимофеева