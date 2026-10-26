Названо состояние во сне, предшествующее деменции
Невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Ирина Завалко назвала состояние во сне, которое чаще всего предшествует деменции и болезни Паркинсона. Ее слова приводит издание Lenta.ru.
Врач заявила, что с высокой вероятностью развитию болезни Паркинсона или деменции с тельцами Леви предшествует нарушение поведения в фазе сна со сновидениями. Состояние, когда человек кричит или разговаривает во сне, обычно является нормой. Однако, если он одновременно с этим еще и двигается, это повод насторожиться, отметила специалист.
К характерным движениям во сне она отнесла размахивание руками и ногами, будто человек бежит или отбивается, а также действия, похожие на бытовые, — например, имитацию курения. Большинство людей с таким нарушением со временем сталкиваются с нейродегенеративным заболеванием, иногда это происходит через годы, заключила Завалко.
Ранее врач-невролог Регина Головачева заявила, что причиной дергающегося глаза чаще всего является лицевая миокимия, которая может быть вызвана тревогой или переутомлением.
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