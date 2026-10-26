Названо состояние во сне, предшествующее деменции

26 октября 2026, 09:04

Врач: крики и движения во сне могут предшествовать деменции и болезни Паркинсона

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Невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Ирина Завалко назвала состояние во сне, которое чаще всего предшествует деменции и болезни Паркинсона. Ее слова приводит издание Lenta.ru.