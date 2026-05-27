«Нет волшебных пилюль»: нарколог ответил, почему люди бросают курить
Врач-психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что универсального волшебного средства, позволяющего навсегда отказаться от курения, не существует. По его словам, чаще всего люди бросают курить лишь при столкновении с серьезными проблемами со здоровьем или в период планирования беременности.
В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что «нет волшебных пилюль». Самым сложным периодом он назвал первые два месяца воздержания от никотина — именно в это время большинство срывов.
Шуров добавил, что привыкание к табаку происходит легко. При этом «соскочить» с зависимости удается далеко не каждому.
Ранее сообщалось, что курение повышает риск бесплодия в 1,6 раза. Информацию дал глава Минздрава России Михаил Мурашко.
