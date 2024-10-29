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Невролог Вознюк раскрыл, сколько людей с риском инсульта выявляется на акции

Невролог Вознюк: На 50 человек ежегодно выявляются 1-2 случая риска инсульта
29 октября 2024, 18:34
Фото: iStock/peterschreiber.media

Фото: iStock/peterschreiber.media

Главный специалист-невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа РФ, профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова Игорь Вознюк заявил, что ежегодна примерно на полсотни людей приходится 1-2 случая высокого риска инсульта, требующего срочной госпитализации.
«Примерно на каждые 50 человек ежегодно выявляются один-два случая, требующие немедленной госпитализации. Часть пациентов, пришедшая для скрининга, требует дообследования и плановой госпитализации. На осмотре выявляются пациенты, которые имеют поражение сосудов выраженной степени. Из 100 обратившихся около 12 человек имеют выраженную степень поражения сосудов, требующую как минимум хирургической консультации», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Вознюк.

А кардиолог, главный научный сотрудник НИЛ эпидемиологии неинфекционных заболеваний ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова» Минздрава РФ Оксана Ротарь заявила, что основным фактором риска инсульта является повышенное артериальное давление.



«Одной из важных характеристик артериального давления, связанных с риском инсульта, является вариабельность артериального давления. «Cкачки» АД связаны с избыточной жесткостью сосудов, поэтому кардиологи уверены, что для предотвращения опасных осложнений их быть не должно» , — добавила в беседе с «Известиями» Ротарь.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-невролог, заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ММНКЦ им. С. П. Боткина Ольга Иванова заявила, что профилактическими мерами в борьбе с инсультом являются нормализация питания, снижение уровня стресса, соблюдение режима сна и коррекция показателей АД.

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Врач Иванова рекомендовала правильно питаться и снижать стресс
29 октября 2024, 15:59

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Кандидат медицинских наук, врач-невролог, заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ММНКЦ им. С. П. Боткина Ольга Иванова заявила, что профилактическими мерами в борьбе с инсультом являются нормализация питания, снижение уровня стресса, соблюдение режима сна и коррекция показателей АД.
Она также напомнила, что делать, если вдруг у кого-то случился удар.

«Единственное решение – срочно вызвать скорую помощь. Чем раньше пациент будет доставлен в сосудистый центр, тем менее выраженными будут последствия от инсульта. До приезда медиков следует поместить больного в горизонтальное положение с приподнятым изголовьем. Важно обеспечить ему доступ к кислороду, убрать с него всю сдавливающую одежду и исключить приём любых лекарственных средств», – отметила в беседе с «Москвой 24» врач.

А врач-невролог Екатерина Демьяновская заявила, что сегодня инсульту подвержены не только пожилые люди. Так, согласно статистике, около 5-14% заболеваний приходится на долю людей в возрасте от 18 до 44 лет.

«Считается, что инсульт происходит в пожилом возрасте. Но по международной статистике, около 5-14% инсультов приходится на долю людей в возрасте от 18 до 44 лет. Самые частые причины «молодых» инсультов — врождённые нарушения строения мозговых сосудов, наследственная предрасположенность к нарушениям свёртывания крови, диссекция стенок сонных и позвоночных артерий и их ветвей», — прокомментировала в беседе с RT Демьяновская.

Ранее главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства и профессор Нисо Одинаева описала признаки инсульта у детей.

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Врачи из Раменского помогли родить женщине с крупной миомой
29 октября 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы помогли стать мамой женщине с крупной миомой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 35-летняя женщина с беременностью, осложнённой миомой матки. Новообразование было выявлено у неё ранее и не требовало хирургического вмешательства. Однако с наступлением беременности миома начала расти. Между тем миома матки может вызвать прерывание беременности, преждевременные роды или нарушение внутриутробного развития ребёнка.
«Новообразование выросло до 15 см в диаметре, перекрывало родовые пути и препятствовало естественным родам. Поэтому на сроке в 39 недель мы выполнили кесарево сечение. На свет появилась здоровая малышка весом 3360 г и ростом 51 см.», – рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременных Александр Ефанов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Он добавил, что обычно во время родов миому не удаляют, но в данном случае из-за рисков осложнений это нужно было сделать. При этом стояла задача сохранить матку. Операция прошла успешно, и женщина ещё сможет иметь детей

Мать с дочкой уже выписали домой под амбулаторное наблюдение.

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#здравоохранение
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#роды
#беременность
#ребёнок
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#московская область
#раменское
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Врачи НИКИ детства рассказали, как распознать инсульт у ребёнка
29 октября 2024, 12:37

Фото: istockphoto / ThitareeSarmkasat

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. У детей инсульт возникает из-за острого нарушения мозгового кровообращения, симптомы которого длятся более суток. Это может произойти из-за врождённых аномалий сосудов, нейроинфекций, аутоиммунных заболеваний и болезней крови. Врачи НИКИ детства рассказали, как распознать инсульт у ребёнка и оказать ему помощь.
Главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства и профессор Нисо Одинаева описала следующие признаки инсульта у детей:

  • затруднённое дыхание;
  • отсутствие реакции на внешние раздражители;
  • судороги;
  • отказ от груди или бутылочки;
  • нарушения мышечного тонуса.
В более старшем возрасте симптомы инсульта у детей могут включать:

  • резкое нарушение чувствительности лица или конечностей;
  • обездвиженность половины лица;
  • сложности в понимании речи и произношении слов;
  • внезапное нарушение или потеря зрения;
  • двоение в глазах;
  • сильную головную боль;
  • головокружение;
  • проблемы с ориентацией в пространстве и удержанием равновесия.
«Если вы заметили у ребенка какие-либо из перечисленных симптомов, необходимо срочно вызвать скорую помощь», — предупредила Одинаева.
Во время ожидания бригады скорой помощи помогите ребёнку лечь, обеспечьте доступ к свежему воздуху, откройте окна, расстегните воротник, ослабьте ремень и снимите тесную футболку.

«Можно измерить давление и температуру, чтобы сообщить эти данные врачам скорой помощи. Если у ребенка невнятная речь, успокойте его, скажите, что это временно. Несмотря на то, что ребенок не может говорить, он осознает происходящее и боится. Оказать эффективную помощь при остром нарушении мозгового кровообращения могут только специалисты», — подчеркнула заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.
Специалисты НИКИ детства напоминают, что для поддержания здоровья ребёнка необходимо соблюдать стабильный распорядок дня, обеспечивать разнообразное домашнее питание, предоставлять достаточное количество сна.

Кроме того, следует избегать вредных привычек и включать в распорядок дня прогулки на свежем воздухе, физическую активность и творческие занятия.

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Китайские учёные оживили мозг свиньи через час после смерти
Учёные из Китая заново запустили мозг свиньи спустя час после остановки сердца
28 октября 2024, 20:33

Фото: iStock/ LewisTsePuiLung

Учёные из Университета Сунь Ятсена восстановили активность мозга свиньи, сердце которой не билось час. Это получилось из-за включения неповреждённой печени в систему жизнеобеспечения.
В рамках эксперимента учёные обследовали 17 тибетских мини-свиней. Результаты этих исследований опубликовали в журнале EMBO Molecular Medicine.

Когда сердце останавливается, то прекращается и кровоснабжение мозга — он может повредиться за считаные минуты. Новые опыты показывают, что подключение печени к системе жизнеобеспечения улучшает мозговую функцию даже после внушительного периода без поступления крови.

Китайские учёные выяснили, что головной мозг свиней, получавший поддержку печени, намного лучше восстанавливался после ишемии. Было повреждено меньше клеток, отёк был значительно ниже, а электрическая активность мозга сохранялась намного дольше.

Опыты показали, что мозг восстановится даже через час без кровоснабжения — это противоречит классическим представлениям о том, что подобная ишемия приводит к необратимым повреждениям уже через 5–8 минут.

Такие исследования помогают улучшить методы реанимации и выживаемости пациентов после остановки сердца, отмечая, что печень играет большую роль в этом процессе. Потом учёные могут адаптировать системы поддержки печени для защиты мозга во время реанимации.

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#ученые
#сердце
#врач
#реанимация
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Подмосковные хирурги удалили пациенту тромб из ведущей к сердцу вены
28 октября 2024, 18:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Мытищинской больницы удалили мужчине 10-сантиметровый тромб, находившийся около сердца. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный поступил 33-летний житель Щёлково с острым отёком и сильной болью в ноге. Обследование выявило у него тромбоз глубоких вен нижней конечности и таза и флотирующий тромб протяжённостью более 10 см. Он находился в вене, ведущей к сердцу.

Флотирующий тромб – удлинённый сгусток крови, один конец которого прикреплён к стенке сосуда, а второй свободно омывается током крови. Такой тромб может вырасти до нескольких сантиметров.
«Это создаёт угрозу мгновенной смерти в любую минуту с низким шансом на спасение даже в условиях стационара. Главной задачей для нас было не допустить отрыва тромба», – рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Родион Шилов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жизнь пациента спасала мультидисциплинарная бригада специалистов и главный внештатный специалист по рентгенваскулярным методам лечения Московской области Алексей Азаров из МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.
«Для удаления тромба ввели через ярёмную вену под рентген-контролем на шее специальный инструмент – «корзинку» для улавливания тромбов. В несколько приёмов удалили тромб – освободили вену и предотвратили риск тромбоэмболии лёгочной артерии. За последний год это только третий случай тромбоза такого объёма», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев.
Пациент завершил реабилитацию в стационаре и уже выписан домой. Полгода он будет лечиться амбулаторно.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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#хирург
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#подмосковье
#московская область
#медицина
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Балашихинские хирурги поставили на ноги 90-летнюю пациентку со сложным переломом
28 октября 2024, 15:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Балашихинской больницы за сутки поставили на ноги 90-летнюю женщину с оскольчатым переломом бедра. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В травматологическое отделение филиала больницы №3 поступила пожилая пациентка с жалобами на боль и ограничение движения в правом тазобедренном суставе. Она также не могла опираться на нижнюю конечность.

Диагностика выявила у неё закрытый подвертельный перелом правой бедренной кости со смещением отломков. Как выяснилось, у женщины дома закружилась голова, она упала на правый бок и сразу почувствовала резкую боль в суставе.
«Учитывая почтенный возраст пациентки и наличие остеопороза, такие сложные переломы, могут возникать даже при падении с высоты собственного роста. Мы использовали современный метод под названием остеосинтез. Процедура предполагает сопоставление и фиксацию костных отломков с помощью металлического штифта. После этого повреждённая кость срастается правильно», – рассказал исполняющий обязанности заведующего травматологическим отделением больницы Далер Раджабов.
Через несколько часов после операции женщина смогла присаживаться на кровати, а сделать первые шаги с помощью ходунков - в первые сутки.
Сейчас она уже выписана на амбулаторное лечение.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
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Врач-дерматовенеролог Авербух рассказала, почему морщины появляются раньше
28 октября 2024, 10:17

Морщины являются неотъемлемой частью процесса старения, но у некоторых людей они появляются раньше, в то время как другие сохраняют молодость даже в зрелом возрасте. На появление морщин влияет множество факторов, и многие из них связаны с образом жизни, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Основные причины возникновения морщин:

  1. Генетика. Она определяет структуру кожи, её способность к регенерации и предрасположенность к образованию морщин.
  2. Ультрафиолетовое излучение. Регулярное воздействие солнечных лучей без защиты может вызвать фотостарение кожи. УФ-лучи разрушают коллаген и эластин, делая кожу менее упругой и способствуя образованию морщин.
  3. Вредные привычки. Курение и употребление алкоголя ускоряют процесс старения кожи. Никотин сужает кровеносные сосуды, ухудшая кровоснабжение и питание клеток кожи, а алкоголь вызывает обезвоживание организма, что негативно сказывается на коже.
  4. Стресс. Повышение уровня кортизола (гормона стресса) разрушает коллаген, делая кожу менее упругой и эластичной.
  5. Недостаток сна. Сон менее 7–8 часов в сутки лишает кожу возможности восстановиться.
  6. Неправильное питание. Дефицит витаминов и минералов, а также чрезмерное потребление сахара и вредных жиров негативно влияют на состояние кожи.
  7. Неправильный уход. Сухая кожа более склонна к образованию морщин, поэтому важно использовать увлажняющие кремы и сыворотки, а также избегать использования косметики с грубыми абразивными веществами, спиртом и другими агрессивными компонентами, которые могут повредить защитный барьер кожи.
«Для предотвращения морщин необходимо следить за здоровьем, принимая во внимание факторы, способствующие их появлению. При этом консультация с врачом-дерматовенерологом и врачом-косметологом может оказаться полезной для разработки индивидуального плана ухода и подбора эффективных средств», — рассказала заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог Елена Авербух.
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#минздрав мо
#здоровье
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#московская область
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Рязанские хирурги обнаружили червя-паразита в печени пациентки
Хирурги из Рязани удалили червя-паразита из печени пациентки
25 октября 2024, 21:44

Фото: iStock/ selvanegra

В больнице Рязани спасли молодую пациентку, в печени которой обнаружили громадного ленточного червя.
Из-за паразита эхинококка в жизненно важном органе девушки образовалась киста размеров в 20 сантиметров. Операция длилась около четырёх часов, сообщают работники Больницы скорой медицинской помощи города Рязань на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Echinococcus granulosus, также называемый эхинококком или собачьим ленточным червем, во взрослом состоянии обитает в тонком кишечнике псовых. Но в ходе развития ему нужны промежуточные хозяева – ими может стать крупный рогатый скот или человек, у которых паразит вызывает цистный эхинококкоз, также известный как гидатидозная болезнь. Пострадавшая как раз и занималась собаками, от которых скорее всего и заразилась — яйца эхинококка могут находиться на шерсти и языке животных»,— говорится в сообщении.

В 50-70% случаев червь-паразит находится именно в печени и создает кисту. Когда она увеличивается, киста начинает оказывать механическое и отравляющее действие на человеческий организм. Из-за этого впоследствии возникают аллергические реакции вплоть до развития анафилактического шока.

«Особенностью данной операции стали большие размеры образованной паразитом капсулы – около 20 сантиметров. Сложность была еще и в том, что убрать ее можно было только в пределах здоровых тканей, причем не вскрывая. Благодаря профессиональному мастерству наших хирургов такую супер-селективную резекцию печени с полным удалением этого паразита в пределах здоровых тканей удалось выполнить успешно», — объяснил главный врач БСМП Сергей Тарасенко.

После извлечения ленточного червя девушка пошла на поправку. Сейчас пациентка хорошо себя чувствует.

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Врач Тен предупредила об опасности покусывания щёк и губ
25 октября 2024, 20:52

Фото: iStock/Deagreez

Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что привычка покусывать внутреннюю сторону щёк и губы может быть чревата язвами и грибком рода кандида.
Она уточнила, что подобная привычка может возникнуть у разных людей из-за стресса, тревоги или скуки.

«Повторное раздражение слизистой оболочки рта приводит к микротравмам, что может создать условия для более серьезных повреждений и осложнений. Постоянное раздражение и травмирование тканей может привести к образованию язв или эрозий на слизистой оболочке. Эти повреждения болят, затрудняют приём пищи и могут стать воротами для инфекции. Одним из осложнений является кандидоз», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тен.

Ранее гастроэнтеролог клиники Ольга Евлашева заявила, что злоупотребление чаем опасно, так как это может вызвать передозировку кофеином.

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#здоровье
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#врач
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