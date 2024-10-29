Невролог Вознюк раскрыл, сколько людей с риском инсульта выявляется на акции

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Главный специалист-невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа РФ, профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова Игорь Вознюк заявил, что ежегодна примерно на полсотни людей приходится 1-2 случая высокого риска инсульта, требующего срочной госпитализации.
«Примерно на каждые 50 человек ежегодно выявляются один-два случая, требующие немедленной госпитализации. Часть пациентов, пришедшая для скрининга, требует дообследования и плановой госпитализации. На осмотре выявляются пациенты, которые имеют поражение сосудов выраженной степени. Из 100 обратившихся около 12 человек имеют выраженную степень поражения сосудов, требующую как минимум хирургической консультации», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Вознюк.
А кардиолог, главный научный сотрудник НИЛ эпидемиологии неинфекционных заболеваний ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова» Минздрава РФ Оксана Ротарь заявила, что основным фактором риска инсульта является повышенное артериальное давление.
«Одной из важных характеристик артериального давления, связанных с риском инсульта, является вариабельность артериального давления. «Cкачки» АД связаны с избыточной жесткостью сосудов, поэтому кардиологи уверены, что для предотвращения опасных осложнений их быть не должно» , — добавила в беседе с «Известиями» Ротарь.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-невролог, заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ММНКЦ им. С. П. Боткина Ольга Иванова заявила, что профилактическими мерами в борьбе с инсультом являются нормализация питания, снижение уровня стресса, соблюдение режима сна и коррекция показателей АД.
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