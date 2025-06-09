Нутрициолог назвала продукты, улучшающие здоровье
Нутрициолог Цвинария: черника и шпинат защищают от стресса
Для нормального функционирования организма человеку необходимо потреблять 25–30 г клетчатки в день. Об этом предупредила президент Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС) семейный нутрициолог, эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» Антонина Цвинария.
«Клетчатка содержится в овощах, зелени, ягодах, семенах льна и чиа, бобовых, гречке, киноа и буром рисе. Клетчатка снижает уровень холестерина, стабилизирует сахар, питает микробиоту», — рассказала Цвинария «Известиям».
Кроме того, по словам эксперта, важно включить в свой рацион овощи и ягоды, содержащие в себе антиоксиданты, например, черника, шпинат, чеснок или клубника.
Цвинария также посоветовала употреблять жирные сорта рыбы: скумбрию и лосось, которые богаты омегой-3, а также квашеную капусту, натуральный йогурт, кимчи и мисо.
Нутрициолог добавила, что человеческому организму необходим белок, который является строительным материалом для гормонов, ферментов и иммунных клеток. Белок содержится в яйцах, рыбе, курице, индейке и бобовых.
В свою очередь врач-эндокринолог Наталья Балашова в разговоре с «Москвой 24» отметила, что индейка и бананы способствуют синтезу гормона радости.
«Гормон радости — серотонин — синтезируется в головном мозге и клетках кишечника. Он образуется из аминокислоты — триптофана. Его много в бананах и индейке», — рассказала Балашова.
Специалист отметила, что синтезу серотонина также способствуют любимое дело, хобби, общение и взаимопомощь, а также активный образ жизни.