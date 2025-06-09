Нутрициолог назвала продукты, улучшающие здоровье

09 июня 2025, 17:11

Нутрициолог Цвинария: черника и шпинат защищают от стресса

Фото: iStock/samael334

Для нормального функционирования организма человеку необходимо потреблять 25–30 г клетчатки в день. Об этом предупредила президент Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС) семейный нутрициолог, эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» Антонина Цвинария.







«Клетчатка содержится в овощах, зелени, ягодах, семенах льна и чиа, бобовых, гречке, киноа и буром рисе. Клетчатка снижает уровень холестерина, стабилизирует сахар, питает микробиоту», — рассказала Цвинария «Известиям».

«Гормон радости — серотонин — синтезируется в головном мозге и клетках кишечника. Он образуется из аминокислоты — триптофана. Его много в бананах и индейке», — рассказала Балашова.