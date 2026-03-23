Одну категорию людей назвали защищенной от трех видов рака
Врач Хосе Мануэль Фелисес назвал категорию людей, которые надежно защищены сразу от трех видов рака. Об этом пишет издание ABC.
Он отметил, что у людей с аллергией снижается вероятность развития рака толстой кишки, поджелудочной железы и головного мозга. По словам врача, это связано с тем, что их иммунная система функционирует как чрезмерно бдительный страж.
Человеческий организм жертвует весенним комфортом ради мощного противоопухолевого барьера. Поэтому, когда аллергик ругает весну, стоит выразить благодарность своей иммунной системе за её усердную работу, добавил Фелисес.
Ранее главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн рассказал россиянам о бесплатных скринингах на рак.
