Онколог перечислил неочевидные признаки развития рака
На ранних стадиях онкологического заболевания человек может чувствовать себя абсолютно или почти здоровым, но в этот момент в его организме уже развивается опухоль. Об этом заявил врач-онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Расул Ахмаев в беседе с «Лентой.ру».
Частые простуды и склонность к заболеваниям при контакте с вирусами указывают на ослабление иммунной системы. Возможные причины могут включать неблагоприятный климат, общую усталость, недостаток витаминов, сна или проблемы с экологией. Однако если человек часто болеет, особенно если это сопровождается длительным кашлем (несколько месяцев подряд), это повод обратиться к врачу, советует специалист.
По словам медика, быстрая беспричинная утомляемость является одним из ранних признаков онкологического заболевания, который часто игнорируется как самим больным, так и врачами. После утомляемости может пропасть аппетит, что обычно связано с интоксикацией — растущая опухоль выделяет токсины в кровь, объясняет онколог.
Ахмаев предупреждает, что на ранних стадиях рак может маскироваться под хронические заболевания органов, где развивается опухоль. Поэтому при появлении непонятных симптомов, особенно в области желудочно-кишечного тракта, которые не исчезают в течение 2-4 недель, важно обратиться к специалисту.
Также стоит обратить внимание на быструю потерю веса, которая может достигать 10-15 килограммов за несколько месяцев. У некоторых заболеваний, таких как лимфома, есть специфические симптомы, например, повышенная ночная потливость, отмечает специалист.
Врач рекомендует проходить онкологические осмотры раз в год или чаще, если у ближайших родственников был диагностирован рак. Всем остальным он советует не игнорировать диспансеризацию.
