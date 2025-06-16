«Паника от вида грязи»: стало известно, когда домашняя уборка становится навязчивой идеей
Психолог Лунюшин: У людей с расстройством есть привычка мыть дом до блеска
Паника от вида грязи и желание натереть дом до блеска указывает на расстройство чистоты. Об этом рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.
По его словам, на расстройство указывает ежедневная уборка, длящаяся более трех часов, и желание натирать дом до блеска.
«Если человек с расстройством чистоты видит где-то грязь, то у него очень часто возникает тревога, неконтролируемая паника, а иногда даже агрессия. Как правило, очень часто такие люди занимаются уборкой утром и ближе к вечеру, то есть убираются два раза в день», — пояснил Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
Он отметил, что насторожить должны даже мысли о постоянной уборке.
По словам психолога, причиной такого расстройства становится перфекционизм. Такие люди боятся осуждения окружающих и считают, что могут быть хорошим человеком только в случае идеального порядка дома.
Также расстройством чистоты могут страдать люди с повышенным уровнем тревожности. Во время уборки человек успокаивается и создает условия, где нет тревоги. Кроме того, наводя чистоту в доме, некоторые справляются со стрессом.
Лунюшин уточнил, что человек способен самостоятельно побороть расстройство в легкой форме. В случае тяжелых форм необходимо обратиться к специалисту.