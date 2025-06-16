«Паника от вида грязи»: стало известно, когда домашняя уборка становится навязчивой идеей

16 июня 2025, 14:31

Психолог Лунюшин: У людей с расстройством есть привычка мыть дом до блеска

Фото: iStock/Rawpixel

Паника от вида грязи и желание натереть дом до блеска указывает на расстройство чистоты. Об этом рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.





По его словам, на расстройство указывает ежедневная уборка, длящаяся более трех часов, и желание натирать дом до блеска.





«Если человек с расстройством чистоты видит где-то грязь, то у него очень часто возникает тревога, неконтролируемая паника, а иногда даже агрессия. Как правило, очень часто такие люди занимаются уборкой утром и ближе к вечеру, то есть убираются два раза в день», — пояснил Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.