Россиянам назвали признаки приближающегося инсульта

16 июля 2026, 13:06

Невролог Ткачев: признаки инсульта могут проявиться за несколько дней

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Организм иногда подает сигналы за несколько дней или даже недель до возникновения инсульта. Об этом сообщил врач-невролог Александр Ткачев.





Он уточнил, что часто эти симптомы выглядят как обычное плохое самочувствие, на которое человек обычно не обращает внимания. Самыми тревожными признаками являются внезапное возникновение слабости в руке или ноге, нарушение зрения, речи или координации, а также головокружение. В случае появления таких симптомов Ткачев призвал обратиться к врачу.





«Нередко так проявляется транзиторная ишемическая атака — состояние, которое можно рассматривать как предупреждение о возможном инсульте», — добавил Ткачев в разговоре с RT.