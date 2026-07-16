Россиянам назвали признаки приближающегося инсульта
Невролог Ткачев: признаки инсульта могут проявиться за несколько дней
Организм иногда подает сигналы за несколько дней или даже недель до возникновения инсульта. Об этом сообщил врач-невролог Александр Ткачев.
Он уточнил, что часто эти симптомы выглядят как обычное плохое самочувствие, на которое человек обычно не обращает внимания. Самыми тревожными признаками являются внезапное возникновение слабости в руке или ноге, нарушение зрения, речи или координации, а также головокружение. В случае появления таких симптомов Ткачев призвал обратиться к врачу.
«Нередко так проявляется транзиторная ишемическая атака — состояние, которое можно рассматривать как предупреждение о возможном инсульте», — добавил Ткачев в разговоре с RT.
Однако врач предупредил, что многие инсульты развиваются без предвестников. В этой связи не стоит пытаться угадать приближение болезни. Лучше заранее контролировать артериальное давление, уровень сахара и холестерина. Кроме того, необходимо отказаться от вредных привычек, заниматься спортом и не пренебрегать профилактическими обследованиями.