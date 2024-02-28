Проживание вблизи баров и точек быстрого питания может плохо сказаться на здоровье сердца

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Жилье, расположенное около баров и ресторанов быстрого питания повышает риск сердечной недостаточности. Об этом стало известно из исследования, которое опубликовал журнал Circulation: Heart Failure.
Ученые из Университета Тулейн в Нью-Йорке проверили показатели здоровья 500 тысяч человек. Они замеряли влияние участников на три типа пищевой среды: пабы или бары, кафе или рестораны и точки быстрого питания. Исследования длилось 12 лет и за этот период было зафиксировано порядка 13 тысяч случаев сердечной недостаточности.
Выяснилось, что испытуемых с наибольшей плотностью точек готовой еды вероятность сердечной недостаточности выше 16% выше, чем у людей, живущих вдали от таких заведений. Жилье возле пабов и баров увеличивает риск на 14%.
Причина этому проста: люди, соседствующими с такими заведениями люди чаще пьют спиртное и употребляют нездоровую пищу.
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Выяснилось, что испытуемых с наибольшей плотностью точек готовой еды вероятность сердечной недостаточности выше 16% выше, чем у людей, живущих вдали от таких заведений. Жилье возле пабов и баров увеличивает риск на 14%.
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