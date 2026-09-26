Психолог рассказала, когда тревога о здоровье становится расстройством

26 сентября 2026, 16:51

Фото: Istock/Motortion

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала, что маниакальное стремление бесконечно сдавать анализы и искать у себя симптомы опасных заболеваний без объективных причин может указывать на ипохондрическое расстройство.





В беседе с изданием «Абзац» специалист заявила, что постоянная тревога о здоровье загоняет человека в замкнутый круг и провоцирует реальные психосоматические нарушения.

«Такое состояние называют тревогой о здоровье. Возникает замкнутый круг: человек почувствовал покалывание, испугался, сдал анализы, ненадолго успокоился, а через неделю всё начинается снова. Чем внимательнее мы прислушиваемся к телу, тем больше обычных ощущений воспринимаются как признаки болезни. Тревога способна вызывать реальные проявления — от мышечного напряжения до нарушений сна», — отметила она.