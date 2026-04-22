Ранний завтрак и долгий ночной перерыв помогают снизить вес

22 апреля 2026, 15:00

Исследователи выявили, что правильное время приёма пищи поможет сбросить вес

Учёные из Института глобального здравоохранения в Барселоне выявили, что изменение расписания приёма пищи способствует снижению массы тела. Они рекомендуют завтракать и ужинать раньше, так как ночное голодание поможет похудеть. Результаты научных исследований были опубликованы в издании International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.