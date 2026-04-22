Ранний завтрак и долгий ночной перерыв помогают снизить вес
Учёные из Института глобального здравоохранения в Барселоне выявили, что изменение расписания приёма пищи способствует снижению массы тела. Они рекомендуют завтракать и ужинать раньше, так как ночное голодание поможет похудеть. Результаты научных исследований были опубликованы в издании International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.
В научном исследовании приняли участие более семи тысяч человек в возрасте от 40 до 65 лет. Специалисты наблюдали за ними на протяжении пяти лет и выявили, что участники с более низким весом завтракали и ужинали рано, при этом не перекусывали между основными приёмами пищи.
Учёные считают, что основную роль играют внутренние биологические часы человека. Утренний и дневной приём пищи согласуются с внутренними часами, что способствует улучшению обмена веществ, эффективному расходу энергии и снижению чувства голода.
Исследователи выяснили, что отказ от завтрака или интервальное голодание не приводит к такому же эффекту. Для снижения веса важны не только правильный рацион, но и время приёма пищи. Они также отмечают, что для более точных результатов необходимо продолжить исследования.
