Раскрыт секрет здоровья мозга и профилактики болезни Альцгеймера
Врач общей практики Амир Хан советует добавлять финики в повседневный рацион для улучшения здоровья. Об этом информирует Daily Mirror.
Он утверждает, что этот фрукт помогает в профилактике болезни Альцгеймера и снижении уровня холестерина. Специалист рекомендует есть по три финика в день.
Несмотря на сладкий вкус, они не влияют на уровень сахара в крови и способствуют улучшению пищеварения. Врач отметил, что антиоксиданты в финиках могут поддерживать здоровье мозга и снижать воспаление, связанное с различными заболеваниями.
«Исследования показывают, что финики могут даже улучшать здоровье мозга», — добавил Хан.
Ранее терапевт рассказала о проверенных способах снизить уровень холестерина без лекарств. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».