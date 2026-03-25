Раскрыт секрет здоровья мозга и профилактики болезни Альцгеймера

25 марта 2026, 14:46

Врач Амир Хан: Финики полезны для мозга и профилактики болезни Альцгеймера

Врач общей практики Амир Хан советует добавлять финики в повседневный рацион для улучшения здоровья. Об этом информирует Daily Mirror.





Он утверждает, что этот фрукт помогает в профилактике болезни Альцгеймера и снижении уровня холестерина. Специалист рекомендует есть по три финика в день.



Несмотря на сладкий вкус, они не влияют на уровень сахара в крови и способствуют улучшению пищеварения. Врач отметил, что антиоксиданты в финиках могут поддерживать здоровье мозга и снижать воспаление, связанное с различными заболеваниями.





«Исследования показывают, что финики могут даже улучшать здоровье мозга», — добавил Хан.