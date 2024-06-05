Россиянам объяснили пользу бега

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Врач Ольга Уланкина заявила, что бег полезен для сердечно-сосудистой системы, в частности.
«При аэробных нагрузках человек выполняет физические упражнения низкой интенсивности, а к мышцам обеспечивается большой приток богатой кислородом крови, из которой они берут энергию для работы. При беге сердце бьётся чаще, активнее перекачивает кровь по организму и снабжает клетки кислородом. Это тренирует сердечно-сосудистую систему», — пояснила в беседе с RT Уланкина.
Кроме этого, по её словам, бег укрепляет костную систему организма.
А директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Наталья Мокрышева заявила, что у половины склонных к ожирению людей прослеживается более высокая предрасположенность к депрессии.
«Это особый психотип, особое строение психики человека. У нас, например, в центре эндокринологии каждый пациент, который приходит на чекап, прежде всего идёт к психологу. Мы определяем психотип, смотрим, какие методы воспринимает. И потом психологическая корректировка, снятие определенных якорей, конечно, улучшают перспективу пациента», – приводит АГН «Москва» комментарий Мокрышевой.
Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова говорила, что в абрикосах содержаться такие элементы, которые укрепляют иммунную систему и даже способны защитить от некоторых форм рака.
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