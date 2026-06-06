Раскрыта самая разрушительная для здоровья мозга привычка

06 июня 2026, 18:57

Чудинская: На фоне длительного курения уменьшается объем серого вещества мозга

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская раскрыла самую разрушительную для здоровья мозга привычку. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».