Врач раскрыл главное заблуждение россиян об аритмии

06 июня 2026, 16:14

Кардиолог Кокин: Трое из десяти россиян называют аритмию прямой угрозой жизни

Фото: iStock/Farknot_Architect

Россияне недооценивают опасность аритмии. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин в беседе с «Лентой.ру».