Врач раскрыл главное заблуждение россиян об аритмии
Россияне недооценивают опасность аритмии. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин в беседе с «Лентой.ру».
По информации Минздрава, в России около 2,3 миллиона человек страдают мерцательной аритмией. Однако многие из них не понимают, насколько это опасно, пояснил эксперт.
Только три человека из десяти считают аритмию серьёзной угрозой для жизни. И это не преувеличение: нарушение сердечного ритма связано с почти 40% случаев инсульта и примерно 30% инфарктов. Аритмия значительно увеличивает нагрузку на сердце и мозг, подчеркнул Кокин.
Кардиолог отметил, что ежегодно в России из-за аритмии умирают более 300 тысяч человек. При этом около трети из них — люди в возрасте от 30 до 64 лет.
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