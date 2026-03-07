Россия и Индонезия начнут выпуск лекарств из редких тропических растений
Российские и индонезийские ученые планируют использовать экстракты редких тропических растений при создании новых лекарственных препаратов. Работы будут проводиться в рамках совместной лаборатории «Экватор», запущенной Сеченовским университетом и Бандунгским технологическим институтом.
Как сообщает РИА Новости, проект реализуется Институтом фармации имени А.П. Нелюбина и направлен на разработку инновационных систем доставки лекарств. Ученые планируют создавать наноэмульсии, наносуспензии и ламеллярные эмульсии, которые будут использоваться при лечении заболеваний кожи.
Одним из ключевых преимуществ сотрудничества станет доступ к уникальной фитохимической базе Индонезии. Исследователи намерены использовать экстракты редких растений в составе новых лекарственных носителей, создаваемых на платформе лаборатории.
Предполагается, что такие технологии позволят адресно доставлять активные вещества и обеспечивать их контролируемое высвобождение. Это может повысить эффективность наружных препаратов при дерматитах, ксерозе и других нарушениях кожного барьера.
Особый интерес ученых вызывают ламеллярные эмульсии, которые способны имитировать структуру клеточных мембран и помогать восстанавливать физиологический барьер кожи. Идея создания лаборатории появилась после стажировки российских исследователей в Индонезии осенью 2025 года.
Читайте также: