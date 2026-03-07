Россия и Индонезия начнут выпуск лекарств из редких тропических растений

07 марта 2026, 10:51

Фото: iStock/AlexRaths

Российские и индонезийские ученые планируют использовать экстракты редких тропических растений при создании новых лекарственных препаратов. Работы будут проводиться в рамках совместной лаборатории «Экватор», запущенной Сеченовским университетом и Бандунгским технологическим институтом.