Россиян предостерегли от купания в цветущих водоемах
Доцент Золотарева: купание в зеленой воде может обернуться тяжелым отравлением
В ярко-зеленой воде в пруду или озере происходит массовое размножение цианобактерий, которые выделяют опасные токсины. Купаться там нельзя. Об этом предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
По ее словам, цианотоксины могут вызывать волдыри на коже, поражать клетки печени и нарушать передачу нервных импульсов, что может привести к судорогам, параличу дыхательных мышц и остановке дыхания.
«Опасность представляет не только случайное заглатывание воды во время купания. Для попадания токсинов в организм бывает достаточно контакта цветущей воды с кожей и слизистыми оболочками. Если же человек наглотался воды, риск значительно возрастает», — отметила Золотарева в разговоре с Life.ru.
Она уточнила, что первые симптомы такого отравления появляются уже через несколько часов. Повышается температура, появляются рвота, диарея и головная боль. Особенно тяжело действие цианотоксинов переносят дети, поскольку их печень еще не до конца сформирована.
Золотарева призвала не купаться в стоячих водоемах с цветущей водой, а особенно в тех, где это официально запрещено. При появлении признаков недуга она посоветовала как можно быстрее обратиться к врачу, поскольку лечение отравления цианотоксинами проводится в стационаре.