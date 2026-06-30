Россиян предостерегли от купания в цветущих водоемах

30 июня 2026, 16:34

Доцент Золотарева: купание в зеленой воде может обернуться тяжелым отравлением

Фото: iStock/Олег Копьёв

В ярко-зеленой воде в пруду или озере происходит массовое размножение цианобактерий, которые выделяют опасные токсины. Купаться там нельзя. Об этом предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.





По ее словам, цианотоксины могут вызывать волдыри на коже, поражать клетки печени и нарушать передачу нервных импульсов, что может привести к судорогам, параличу дыхательных мышц и остановке дыхания.





«Опасность представляет не только случайное заглатывание воды во время купания. Для попадания токсинов в организм бывает достаточно контакта цветущей воды с кожей и слизистыми оболочками. Если же человек наглотался воды, риск значительно возрастает», — отметила Золотарева в разговоре с Life.ru.