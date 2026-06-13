Россиян предупредили о последствиях неправильного загара

13 июня 2026, 12:09

Врач Ахматова: неправильный загар грозит старением и меланомой

Фото: Istock/mabe123

Врач-дерматовенеролог, косметолог ФНКЦ ФМБА России Элина Ахматова предупредила, что неправильный загар ускоряет старение и провоцирует развитие меланомы. По её словам, перегрев опасен ожогами и шелушением кожи.





В беседе с NEWS.ru эксперт сообщила, что самая частая проблема при неправильном загаре — солнечные ожоги.

«При регулярном воздействии ультрафиолета ускоряются процессы старения, появляются морщины и пигментные пятна. Кроме того, длительное пребывание под солнцем повышает риск развития онкологических заболеваний кожи, включая меланому», — подчеркнула врач.

«Дополнительную защиту обеспечивают одежда и аксессуары. Лучше отдавать предпочтение свободной одежде из плотных тканей, широкополым головным уборам и солнцезащитным очкам с УФ-фильтрами», — добавила она.