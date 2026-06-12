Россиянам рассказали, как поздний ужин и стресс влияют на ЖКТ
Врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская предупредила россиян, что хронический стресс и привычка поздно ужинать способны серьезно нарушить работу желудочно-кишечного тракта. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам специалиста, органы пищеварения тесно связаны с головным мозгом посредством двусторонней передачи сигналов. При стрессе эта связь искажается: мозг неверно интерпретирует импульсы от кишечника, что может проявляться болями, запорами, вздутием и другими неприятными симптомами.
Кроме того, поздние приемы пищи повышают риск гастроэзофагеального рефлюкса — заброса содержимого желудка обратно в пищевод. Это чревато изжогой, кислым или горьким привкусом во рту и ощущением заброса пищи. Если кишечник вынужден активно работать ночью, в дальнейшем это приводит к вздутию и дискомфорту, резюмировала Головчанская.
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