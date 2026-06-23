Россиян предупредили о риске диареи из-за одной летней ягоды
Гастроэнтеролог Андрей Харитонов в личном блоге предупредил россиян, что одна летняя ягода может привести к развитию диареи.
Медик отметил, что чрезмерное потребление черешни может привести к диарее. По его словам, в ягоде содержатся сорбитол и фруктоза, которые при избыточном употреблении способны вызвать дискомфорт в животе и расстройство желудка. Харитонов подчеркнул, что такие побочные эффекты не представляют серьезной угрозы для здоровья.
Если проблема возникла лишь однажды и была связана с большим количеством съеденной черешни, обращаться к гастроэнтерологу не обязательно, считает доктор. Однако он предупредил, что у людей с синдромом раздражённого кишечника даже небольшое количество этой ягоды может спровоцировать подобные симптомы.
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