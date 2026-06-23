Россиян предупредили о риске диареи из-за одной летней ягоды

23 июня 2026, 14:44

Гастроэнтеролог Харитонов: Черешня может привести к диарее из-за фруктозы

Фото: iStock/Marina Bagrova

Гастроэнтеролог Андрей Харитонов в личном блоге предупредил россиян, что одна летняя ягода может привести к развитию диареи.