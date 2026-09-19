Россиян предупредили о серьёзной опасности пакетированных соков

19 сентября 2026, 13:35

Диетолог Русакова: пакетированные соки грозят набором веса и перегрузкой печени

Фото: Istock/klyaksun

Врач-диетолог Дарья Русакова предупредила, что регулярное употребление пакетированных соков грозит набором веса и перегрузкой печени из-за большого количества фруктозы. Особенно это опасно для людей с предрасположенностью к ожирению или диабету.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт сообщила, что даже соки без сахара содержат много фруктозы, и она легко усваивается.

«Это приводит к переизбытку калорий и набору веса. Если есть предрасположенность к ожирению, диабету, то, конечно, избыток фруктозы на регулярной основе перегружает печень, превращаясь в жир. Из-за отсутствия нормального количества клетчатки, если человек не потребляет её из других источников, то возможны запоры, метеоризм, раздражение слизистой», — отметила врач.