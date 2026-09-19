Россиян предупредили о серьёзной опасности пакетированных соков
Диетолог Русакова: пакетированные соки грозят набором веса и перегрузкой печени
Врач-диетолог Дарья Русакова предупредила, что регулярное употребление пакетированных соков грозит набором веса и перегрузкой печени из-за большого количества фруктозы. Особенно это опасно для людей с предрасположенностью к ожирению или диабету.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт сообщила, что даже соки без сахара содержат много фруктозы, и она легко усваивается.
«Это приводит к переизбытку калорий и набору веса. Если есть предрасположенность к ожирению, диабету, то, конечно, избыток фруктозы на регулярной основе перегружает печень, превращаясь в жир. Из-за отсутствия нормального количества клетчатки, если человек не потребляет её из других источников, то возможны запоры, метеоризм, раздражение слизистой», — отметила врач.Здоровому активному человеку, по словам Русаковой, умеренное количество таких напитков не опасно, но кислота и сахар разрушают зубную эмаль. Диетолог советует заменить пакетированные соки цельными фруктами, свежевыжатыми соками, смузи или несладкими напитками.