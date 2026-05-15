Россиян предупредили о токсичном свойстве сирени

15 мая 2026, 12:23

Аллерголог Болибок: Сирень может вызвать аритмию, мигрень и бронхоспазм

Фото: iStock/fotolotos

Букеты сирени в доме могут спровоцировать головную боль, бессонницу, аритмию, удушье и даже ухудшение зрения. Об этом предупредил врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок.





По его словам, это растение является слабым аллергеном, поскольку оно самоопыляемое, поэтому респираторную аллергию оно вызывает редко, только если человек касается цветков сирени носом и вдыхает ее запах слишком долго. Кроме того, сок растения может спровоцировать контактный аллергический дерматит.





«Но самую большую опасность для человека представляет наличие в сирени сирингина — природного фенольного гликозида, который обладает токсическими свойствами. Это соединение может вызывать аритмию, нарушение сна, мигрень, бронхоспазм и проблемы со зрением», — уточнил Болибок в разговоре с «Вечерней Москвой».