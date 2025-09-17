Россиян предупредили об опасности посттравматического стрессового расстройства
Психолог Лунюшин: Последствия ПТСР могут проявиться спустя некоторое время
Травматичный опыт может проявляться тревожностью, паническими атаками, расстройствами сна и развитием посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом предупредил психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин.
Он пояснил, что реакция на травму зависит от самого человека и его психологических особенностей. Некоторые легко с этим справляются, другие же испытывают серьёзные проблемы.
«Если травма не слишком глубокая, человек может сам справиться и использует защитные механизмы, такие как вытеснение. Но важно помнить, что такие "самостоятельные" способы не решают проблему полностью и могут быть временным облегчением», — рассказал Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
При сильной тревоге, панических атаках и стойком расстройстве эксперт посоветовал обращаться к врачу, который сможет назначить медикаменты для снятия симптомов и подобрать индивидуальную психологическую методику.
По словам Лунюшина, человек может не сразу заметить ухудшение состояния, однако со временем тревога будет нарастать. Он призвал не игнорировать тревожные симптомы и не заниматься самолечением.