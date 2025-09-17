Россиян предупредили об опасности посттравматического стрессового расстройства

17 сентября 2025, 14:59

Психолог Лунюшин: Последствия ПТСР могут проявиться спустя некоторое время

Фото: iStock/Koldunova_Anna

Травматичный опыт может проявляться тревожностью, паническими атаками, расстройствами сна и развитием посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом предупредил психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин.





Он пояснил, что реакция на травму зависит от самого человека и его психологических особенностей. Некоторые легко с этим справляются, другие же испытывают серьёзные проблемы.





«Если травма не слишком глубокая, человек может сам справиться и использует защитные механизмы, такие как вытеснение. Но важно помнить, что такие "самостоятельные" способы не решают проблему полностью и могут быть временным облегчением», — рассказал Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.