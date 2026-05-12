Россиян предупредили об опасности сочетания алкоголя и грибов на пикниках

12 мая 2026, 18:26

Врач Неронов: Сочетание алкоголя и грибов может привести к тяжелому отравлению

Алкоголь в сочетании с лесными грибами на пикнике может привести к тяжелой интоксикации и значительно повысить риск кишечных инфекций. Об этом предупредил врач-инфекционист АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов.





По его словам, некоторые виды грибов содержат коприн, который блокирует в организме работу фермента, расщепляющего токсичный продукт переработки этанола.





«В результате ацетальдегид накапливается в крови, что вызывает резкую интоксикацию: покраснение лица, учащенное сердцебиение, скачки давления, удушье и сильную тошноту. Причем реакция может проявиться даже в том случае, если алкоголь был выпит через 1–3 дня после употребления грибов», — отметил Неронов в разговоре с «Известиями».