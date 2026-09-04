Россиян предупредили об опасности злоупотребления осенними ягодами

04 сентября 2026, 16:55

Врач Зиннатуллин: избыток осенних ягод в рационе опасен для здоровья

Неограниченное употребление сезонных ягод может привести к проблемам со здоровьем. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.





В беседе с Life.ru он пояснил, что облепиха, брусника и клюква являются кислыми ягодами и могут повышать кислотность желудочного сока. Большая порция может обернуться острым гастритом или обострением болезней ЖКТ. Также кислоты в высокой концентрации могут повредить слизистую оболочку желудка и кишечника.





«Высокая концентрация бензойной, щавелевой и яблочной кислот в свежих дикоросах особенно опасна натощак. Это может вызвать мгновенный «кислотный ожог» слизистой, а также спровоцировать приступы острого гастрита или подвижность камней», — добавил Зиннатуллин.

«Самым популярным свойством чеснока является антимикробное. В этом заслуга вещества аллицина, способного подавлять рост некоторых бактерий, грибков и даже вирусов в лабораторных условиях. Но концентрации, которые убивают патогены в пробирке, не достигаются в организме человека при употреблении продукта», — подчеркнула диетолог.